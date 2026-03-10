Torrelameu organiza un desayuno ‘Obèlix’ para apoyar al sector porcino

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Casi 40 personas se han apuntado ya a la primera edición del Esmorzar Obèlix que se celebra este domingo en Torrelameu y que tiene las plazas limitadas a 60 comensales. Este encuentro promueve una de las tradiciones más arraigadas en Catalunya, como son los desayunos de tenedor, pero quiere ser también un acto reivindicativo del sector porcino en un momento en el que padece los efectos de la Peste Porcina Africana (PPA) y de apoyo al consumo de carne de cerdo. También se quiere reclamar a la conselleria de Agricultura que resuelva las crisis abierta por la PPA y las dificultades que atraviesan los ganaderos. En esta primera edición, el almuerzo consistirá en galtes de cerdo acompañadas con vino de la DO Costers del Segre y fruta, “todos, productos de Km 0”, explicó el alcalde, Carles Comes. El cocinero encargado de preparar este plato será Dimitri Ivanov, vecino del municipio, quien ya elaboró la cassola de tros en el acto de inauguración de la calle de Johan Cruyff el pasado mes de junio. El precio del almuerzo es de 15 euros y es necesario inscribirse previamente en el ayuntamiento. El municipio es la sede del CEP (Centre d’Estudis Porcins de Catalunya) y del CREBA (Centre de Recerca Biomèdica), que investigan avances médicos en personas a partir del cerdo.