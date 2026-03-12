Aprueba un presupuesto récord con 2,3 millones para inversiones

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Torrefarrera ha aprobado un presupuesto histórico para este año. Asciende a 7.852.556 millones de euros, un 21% más que el del pasado ejercicio, con una cifra récord de 2.340.000 euros para inversiones, lo que supone un incremento del 231% en este capítulo, según explicó el alcalde, Jordi Latorre. En un contexto de congelación tributaria por segundo año consecutivo, “el consistorio apuesta por inversiones ambiciosas para transformar el pueblo”, dijo.

Las inversiones incluyen la construcción de la plaza de l’Amistat, que supondrá un coste de 1.070.000 euros, para convertir el centro de la localidad en un punto de encuentro social y comercial. Además, se prevé la renovación de la red de agua potable del polígono industrial para prevenir fugas, que supondrá un gasto de 297.000 euros, y mejoras en el pabellón Manel Bosch, al que se destinarán 125.000 euros, incluyendo la reforma denla red de agua caliente, la reforma de los vestuarios y el acondicionamiento y reparación de la fachada.

También se llevará a cabo la urbanización del Camí del Cementiri, a la que se destinarán 120.000 euros para conectar este espacio con el velatorio del pueblo, así como la construcción de nuevos nichos en previsión de la futura demanda, que se ha presupuestado en 45.000 euros.

En el ámbito de personal, se crean 4 nuevas plazas: la de Intervención, la de Tesorería, una para un ingeniero o ingeniera y otra de jefe de brigada. En cuanto a políticas sociales, se ha destinado una partida de 2.093.000 euros, más del 26% del presupuesto. Un 9% es para educación, más de un 9% para promoción de la cultura y un 6% al deporte con respaldo a clubes y equipamientos.

También se dedicarán 50.000 euros a la adquisición de suelo para hacer vivienda social y 30.000 a ayudas para rehabilitar viviendas en el centro histórico destinadas a jóvenes. Además, se destinan 134.000 euros a entidades del pueblo para reforzar su impacto social.

En el ámbito de mejoras urbanas, se pondrá en marcha un nuevo contrato de recogida de residuos con más frecuencias y más limpieza de las islas de contenedores, servicio diario de deixalleria y cierre progresivo de contenedores con chips. Por lo que respecta a la red de alcantarillado, se invertirán 30.000 euros en un plan para la mejora de las conexiones.

En cuanto al estado de las arcas municipales, el endeudamiento actual del ayuntamiento es de un 33%, con 1,8 millones en tesorería, muy por debajo del límite legal y que permite un esfuerzo de crédito sin aumento de impuestos para hacer frente a las inversiones hasta el 48% hasta que finalice el año.