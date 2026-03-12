Dice que su educador social la violó y quedó en shock

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida juzgó ayer a un educador social de un centro de menores de Lleida acusado de violar en su casa a una usuaria de 16 años en otoño del 2018. Se enfrenta a una petición de 14 años de cárcel. La víctima, que ahora tiene 23 años y que denunció la supuesta agresión en 2022, aunque esta ocurrió cuando tenía 16 años, declaró que decidió quedar durante un permiso con el acusado como habían hecho anteriormente otras compañeras para tomar un refresco y que el hombre la invitó a ver una película en su piso. “Pusimos Scary movie”, dijo. “Estábamos sentados en el sofá cuando me tocó una pierna izquierda e intentó darme un beso. Me aparté, pero me cogió y me tumbó en el sofá. Quedé en shock y tenía miedo, no supe cómo reaccionar. Se levantó, cogió un preservativo de un armario que había encima de la tele y me penetró sin decir nada en ningún momento”, detalló. Añadió que no lo denunció entonces “porque tenía vergüenza, aunque todos sabían qué había pasado algo”. Por su parte, el acusado, que trabajó cuatro meses en el centro de menores, negó que violara a la joven y aseguró que no quedó con ella, por lo que nunca fueron a su domicilio. La fiscal le preguntó porque cree que la usuaria del centro le denunció, a lo que él respondió: “por malas compañías o porque está mal asesorada. Son personas influenciables”, declaró.

El agente de los Mossos d’Esquadra que recogió la denuncia, el director del centro y dos extutoras de la denunciante declararon como testigos. El policía afirmó que la chica les proporcionó el nombre del hombre, comprobando que constaba en sus ficheros porque le habían detenido en dos ocasiones por delitos contra la salud pública. Por su parte, tanto el director como las dos tutoras coincidieron en señalar que la joven es “modélica, educada y buena estudiante” y que no dudan de ella. Por último, psicólogas de Justicia afirmaron que el relato de la mujer es creíble, que tiene capacidad de resiliencia y que no detectaron ninguna motivación secundaria que sostenga la denuncia.