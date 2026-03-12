Empieza la temporada de rafting en el Noguera Pallaresa

Publicado por Maria Molina Periodista Imatges: Edgar Aldana Creado: Actualizado:

El río Noguera Pallaresa ha inaugurado este jueves la temporada de rafting con varios días de adelanto respecto al calendario habitual. La decisión se ha tomado tras constatar que el caudal del río es suficiente para practicar este deporte de aventura, gracias a las abundantes precipitaciones registradas durante los últimos meses. Una primera empresa ha comenzado ya las bajadas, a la que se sumarán otras firmas en las próximas semanas.

El grueso del inicio de la nueva campaña está previsto para Semana Santa, momento en el que las empresas de deportes de aventura contarán con sus plantillas completas. Hasta entonces, la disponibilidad de personal es limitada, ya que un gran número de trabajadores comparten temporada con las estaciones de esquí, que aún no han cerrado sus instalaciones de nieve.

La abundancia de agua en el Noguera Pallaresa marcará el desarrollo de esta campaña, asegurando la práctica del rafting durante toda la primavera y el verano. El elevado nivel del río obligará a realizar un control exhaustivo del caudal para garantizar la seguridad de los participantes durante las bajadas por el río leridano.