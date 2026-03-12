En marcha el nuevo sistema de carnets para la gestión de colonias felinas

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Les Borges, en colaboración con la asociación local ResCats, pondrá en marcha un sistema de carnets identificativos para las personas voluntarias que gestionan colonias felinas en el municipio.

El próximo domingo 15 se hará el acto de entrega de los carnets en el refugio de gatos para mejorar la organización y la coordinación de la gestión de estas colonias de gatos comunitarias. La presencia de gatos ferales en espacios públicos precisan de una gestión ordenada ya que las colonias pueden crecer de forma desordenada y generar incidencias en la convivencia vecinal, riesgos sanitarios y sufrimiento animal.

El método CER (captura-esterilización-retorno) es una herramienta reconocida para estabilizar y reducir progresivamente la población de gatos comunitarios. Su aplicación requiere la implicación de personas voluntarias que actúen de forma coordinada e identificada. Los principales objetivos de los carnets son garantizar que las personas que intervienen en las colonias estén autorizadas por el ayuntamiento y evitar actuaciones no coordinadas o no supervisadas que puedan perjudicar el bienestar animal o generar conflictos. Se establecen dos tipologías de carnet, el de gestor de colonias en coordinación con ResCats y el ayuntamiento, y el de voluntario para ofrecer apoyo en las labores de alimentación de forma puntual o regular.