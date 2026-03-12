Localizan zonas habilitadas como dormitorios en varias barberías de la Seu de Urgell

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

La policía ha localizado zonas habilitadas como dormitorios con el fin de pernoctar en tres establecimientos tipo barbería de la Seu de Urgell. Fue este miércoles en el marco de un dispositivo conjunto de inspección llevado a cabo por los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Policía Local de la capital del Alt Urgell. Se inspeccionaron 6 establecimientos y se identificaron un total de 12 personas relacionadas. El objetivo era hacer controles de las licencias de apertura, de los permisos de trabajo y se levantaron las correspondientes actas de inspección. Por su parte, los agentes del CNP citaron a dos personas para hacer comprobaciones con respecto a su documentación.