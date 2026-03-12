Recuperadas 100 hectáreas de pastos con quemas controladas

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Grupo Especial de Prevención de Incendios Forestales (Gepif) de la conselleria de Agricultura está llevando a cabo quemas controladas en varias zonas del Pirineo de Lleida para evitar la proliferación de arbustos que sustituyen al herbaje y favorecer así la recuperación de pastos de alta montaña. Esta temporada ya se han recuperado un centenar de hectáreas en las comarcas del Alt Urgell y el Pallars Sobirà con actuaciones en Montardit (Sort), Estac (Soriguera) o Taús (Les Valls d'Aguilar), y hay propuestas para hacer lo propio en más zonas de estas dos comarcas y también en el Pallars Jussà y la Alta Ribagorça. Estas actuaciones se hacen a petición de ganaderos, ayuntamientos o espacios de especial protección, y también son importantes para la prevención de incendios.

En los últimos años se han desarrollado políticas de prevención de incendios forestales que han restringido mucho el uso del fuego, incluyendo las quemas que hacían ganaderos y pastores, lo que había generado críticas de ambos colectivos. En cambio, dos días de quemas controladas en Estac han permitido recuperar 45 hectáreas que, una vez crezca de nuevo la hierba, podrán ser utilizadas por los rebaños de los ganaderos de la zona.

Estas quemas sirven para mejorar la cubierta vegetal, favoreciendo el paso de los animales y la presencia de un herbaje más tierno y fresco. Esta temporada, sin embargo, se han practicado menos quemas vegetales por culpa de las lluvias y las nevadas registradas en el Pirineo.