Reparaciones en la báscula municipal para garantizar el tráfico de camiones

El ayuntamiento de Alcarràs ha efectuado este mes obras de mantenimiento en la báscula municipal para garantizar la seguridad de los vehículos pesados que circulan habitualmente y asegurar el correcto funcionamiento de una infraestructura clave para la actividad económica local. Se han hecho con carácter de urgencia, ya que las lluvias de los últimos meses han dañado considerablemente el firme, hasta el punto de que los camiones no podían pasar con las condiciones de seguridad. Por este punto circula una media de unos 350 camiones a la semana, lo que requiere el buen estado de la infraestructura.

La báscula municipal es una herramienta importante para el municipio, puesto que permite pesar vehículos pesados y controlar cargas. Es un servicio utilizado habitualmente por empresas de transporte, del sector agrícola y ganadero o de la construcción. Además, contribuye a garantizar que los vehículos circulen con el peso adecuado, ayudando así a preservar la seguridad vial y a evitar un deterioro prematuro de las calles y caminos. Para solucionarlo, se ha rebajado el terreno hasta encontrar una base firme y se ha reconstruido la estructura con piedra, malla de acero y hormigón, garantizando así una mayor resistencia y durabilidad del firme.

Ahora, una vez finalizados los trabajos, habrá que esperar aproximadamente unos veinte días para que el firme se asiente correctamente antes de que pueda soportar con normalidad el tráfico pesado habitual. El alcalde de Alcarràs, Jordi Castany (ERC), destacó que “era una actuación imprescindible para garantizar la seguridad de los camiones”.