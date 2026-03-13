Arrancan los deportes de aventura en el Pallaresa con el caudal más que asegurado

Un grupo de 48 alumnos y profesores del colegio La Salle de Alcoi, en València, estrenó ayer la campaña de rafting de este año con agua más que asegurada en el Noguera Pallaresa gracias a las copiosas lluvias de invierno y el incipiente deshielo que comenzó a finales de febrero. Lo hicieron en las barcas de la empresa Roc Roi, la primera en abrir la temporada, que arranca oficialmente este domingo 15 y durará siete meses, hasta el 15 de octubre, según el convenio suscrito con Endesa para liberar agua embalsada desde la Torrassa. Las últimas precipitaciones y la fusión de la nieve en las cumbres ha hecho que el río alcance por sí solo el caudal acordado con la hidroeléctrica para liberar aguas abajo, de 22 metros cúbicos por segundo, a partir de mediados de mes, según responsables de la firma.

El presidente de la Associació d’Empreses d’Esports d’Aventura del Pallars Sobirà, Flòrido Dolcet, indicó que el inicio de la temporada será progresivo a medida que se vayan registrando reservas, “aunque hay que tener en cuenta que todavía está abierta la campaña de esquí, que previsiblemente finalizará el 6 de abril, el Lunes de Pascua”. “Entonces ya se habrá hecho el reconocimiento y la reorganización de todos los tramos del río para garantizar la seguridad y se habrán consolidado las plantillas”, añadió.

Dolcet remarcó que la previsión es que si el deshielo se produce de forma progresiva el caudal en el río estará garantizado tanto en primavera como en los meses de verano y hasta el final de campaña. En este sentido, puntualizó que de continuar la misma tónica de precipitaciones con aportaciones naturales desde los barrancos del Pallaresa “habrá que estar al tanto para adoptar medidas de seguridad si el río baja más caudaloso de lo habitual”, puntualizó. Dolcet aseguró que esta campaña se prevé mucho mejor que la del año pasado y las anteriores, que estuvieron marcadas por la sequía que se prolongó de 2022 al 2024.

Según los datos de la Confederación Hidrográfica de Ebro los pantanos en la cabecera del Pallaresa tienen todavía capacidad para almacenar agua, ya que, por ejemplo, Certascan está al 58,2% de su capacidad y Capdella al 59%. Sin embargo, los embalses situados aguas abajo del tramo donde se practica el rafting están a más del 90% de su capacidad. Es el caso del pantano de Terradets, que se encuentra al 93,3% y el de Sant Antoni o Talarn, al 92,7%.