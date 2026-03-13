Atención con GPS para 200 personas mayores
El servicio de teleasistencia que ofrece el consell comarcal del Solsonès ha superado los 200 terminales instalados, lo que consolida este recurso de atención a las personas mayores y a los que viven solos.
El servicio va dirigido a distintos perfiles de beneficiarios. Incluye a las personas que disponen de un terminal de teleasistencia, fijo o móvil, y los que conviven con el titular de un terminal fijo, que pueden disponer de un pulsador adicional. Además, el servicio incluye terminales fijos para domicilios y relojes con sistema GPS, que permiten la geolocalización de la persona fuera de la vivienda. Este dispositivo incorpora localizador GPS que permite acceder a la ubicación de la persona en caso de emergencia. Por este motivo, está especialmente indicado para entornos rurales, como el Solsonès, y para personas con problemas de demencia.