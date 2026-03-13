Atención con GPS para 200 personas mayores

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El servicio de teleasistencia que ofrece el consell comarcal del Solsonès ha superado los 200 terminales instalados, lo que consolida este recurso de atención a las personas mayores y a los que viven solos.

El servicio va dirigido a distintos perfiles de beneficiarios. Incluye a las personas que disponen de un terminal de teleasistencia, fijo o móvil, y los que conviven con el titular de un terminal fijo, que pueden disponer de un pulsador adicional. Además, el servicio incluye terminales fijos para domicilios y relojes con sistema GPS, que permiten la geolocalización de la persona fuera de la vivienda. Este dispositivo incorpora localizador GPS que permite acceder a la ubicación de la persona en caso de emergencia. Por este motivo, está especialmente indicado para entornos rurales, como el Solsonès, y para personas con problemas de demencia.