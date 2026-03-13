Consulta para renovar la céntrica plaza del Camp

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Solsona ha convocado a la ciudadanía a una reunión que se celebrará el martes 17 para hablar sobre la futura urbanización de la plaza del Camp, uno de los espacios neurálgicos de la capital. El objetivo es debatir la reforma urbanística, los usos que se le darán y la movilidad del entorno, según indicaron fuentes municipales.

La reforma del entorno de la plaza del Camp debe reforzar su rol de centralidad y convertirla en “un espacio más pacificado, amable y seguro para los usuarios”, según el gobierno municipal. Dada la relevancia del proyecto, el consistorio promueve un proceso participativo que servirá para perfilar y enriquecer esta transformación, a la que se destinarán 420.000 euros del Plan de Barrios 2025-2029.

El año pasado se hizo un estudio de movilidad y la previsión es adaptar el entorno primando criterios de urbanismo social y sostenible y apostando por naturalizar el espacio y dar prioridad a los peatones y a los usos colectivos. Las valoraciones ciudadanas se canalizarán mediante dos talleres participativos presenciales. El primero se celebra el día 24 y se convoca a los usuarios directamente implicados por el cambio de este enclave como son vecinos y comerciantes y la comunidad educativa de la Escola Arrels. El segundo taller se hará al día siguiente y estará abierto a entidades y la ciudadanía en general.

La plaza del Camp es la más grande de la ciudad. Ocupa 6.150 metros cuadrados de superficie de los que 42% corresponde a la zona urbanizada, el 44% está destinada a la circulación de vehículos y estacionamiento y un 14% a aceras. En el oeste del núcleo antiguo está conectada con el paseo Pare Claret y por ella pasa uno de los principales ejes de circulación de norte a sur del municipio. Tiene un flujo de transeúntes de 1.365 diarios de media, que pasa a ser 2,5 veces superior los viernes de mercado semanal. Un primer sondeo efectuado en 2022 reveló que los vecinos son partidarios de que sea una zona más verde, accesible y de que se reduzca el tráfico rodado. También se prioriza la mejora de zonas de juego infantil, que se aumenten las áreas de sombra y mejorar el mobiliario urbano. Ese año se hicieron obras de mejora del pavimento y se han efectuado otras mejoras.