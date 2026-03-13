Desprendimientos a raíz de las últimas lluvias

Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

Un desprendimiento de terreno ha provocado el derrumbe parcial de la calle Pere Vila de Les Oluges, obligando al ayuntamiento a cortar un tramo. Aun así, en el vial circulan muy pocos vehículos, ya que es “muy estrecho y con pendiente”, apuntó el alcalde, Josep Maria Mallol. Parte de la calzada y un muro de piedra han cedido y han caído pendiente abajo con una gran acumulación de rocas a pie del talud.

“Todo ha sido a raíz de las lluvias continuadas de estos meses y no tanto de un temporal intenso de un día”, explicó Mallol. El primer edil recordó que en 2020 ya tuvieron que actuar en un muro de la misma calle por los efectos de la borrasca Gloria.

El incidente se suma a otro punto inestable del municipio, en el núcleo de Santa Fe, donde el camino que conduce hasta el depósito de agua municipal también está cediendo y necesita la construcción urgente de un muro de contención para garantizar la seguridad y preservar esta infraestructura básica.

Ante estos daños, el consistorio solicitará las ayudas anunciadas por el Gobierno español destinadas a zonas afectadas por emergencias de protección civil en los últimos meses.