Detienen a un supuesto traficante en Tàrrega y registran un piso

El Área de Investigación Criminal (AIC) de los Mossos d’Esquadra en Ponent llevó a cabo a primera hora de la mañana ayer un operativo en Tàrrega que se saldó con la detención de un hombre por supuesto tráfico de drogas y el registro de una vivienda en la avenida Catalunya, según pudo saber este periódico. En el operativo colaboraron otras unidades policiales como las de Seguridad Ciudadana y Canina y, al parecer, sería consecuencia de una operación policial llevada a cabo semanas atrás en la capital del Urgell que podría estar relacionada con un caso de explotación sexual, según fuentes solventes.

El registro, que se hizo con la presencia del arrestado y se alargó durante varias horas, tuvo lugar en una vivienda situada en el número 92 de la avenida Catalunya, la travesía urbana de la N-II. Durante el registro, los investigadores localizaron en el primer piso una instalación indoor completamente preparada para iniciar un cultivo de marihuana, aunque en el momento de la intervención no había ninguna planta. También participó un perro adiestrado para hallar sustancias estupefacientes ocultas en el domicilio. Los investigadores se llevaron de la vivienda varias bolsas con material. Además, el inmueble tenía la luz pinchada mediante una conexión ilegal a la red eléctrica. El hombre fue arrestado como presunto autor de los delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. Sobre las 9.45 horas fue trasladado a dependencias policiales a la espera de pasar a disposición en el juzgado de guardia de Cervera. La investigación sigue abierta para esclarecer el alcance de la supuesta actividad ilícita y determinar la posible implicación de otras personas.