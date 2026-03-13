Empresas de Balaguer y la Noguera ofertan 65 empleos en una jornada

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Empresas de Balaguer y la Noguera ofertarán 65 puestos de trabajo para personas desempleadas o que busquen una mejora laboral en la Noguera. Lo harán el próximo día 27 por la mañana en el pabellón de Inpacsa de Balaguer en el marco de la jornada que organiza la mesa de Ocupación de la comarca, integrada por varias entidades, la Paeria y el SOC. Administración, industria, comercio, restauración, limpieza, agricultura, mantenimiento industrial, educación o servicios sociales son algunos de los ámbitos en los que las empresas participantes quieren incorporar personal. Una diversidad que permite oportunidades tanto para quienes inician su trayectoria profesional como para quienes desean ascender en su carrera, facilitando procesos de selección directos y adaptados al tejido empresarial local. La iniciativa mantiene las entrevistas concertadas como eje central, y se ha duplicado el espacio disponible para acoger todas las actividades, entrevistas y talleres.

La inscripción sigue abierta hasta el 15 de marzo a través de la web www.ocupacionoguera.cat, donde los interesados pueden consultar las ofertas detalladas y elegir las que mejor se ajusten a su perfil. Entre las empresas que forman la mesa de ocupación están Aspid, Reintegra, Càritas, consell de la Noguera, Consorci GAL Noguera Segrià Nord, Creu Roja, Gestió de Serveis Sanitaris y la Oficina Jove de la Noguera.

El sector de los sobreestantes en la construcción, con 67 vacantes

■ La Associació de Sobreestants de Catalunya, con sede en Tàrrega, tiene 67 vacantes por cubrir por falta de técnicos. Su presidente, Carlos Pascual, destacó que “es una profesión con mucha demanda y futuro”, y animó a los jóvenes a formarse porque “tendrán trabajo garantizado”. Pascual hizo estas declaraciones en la Trobada de la Família de Projectes d’Edificació i Obra Civil de Catalunya, que reunió a 150 estudiantes de institutos de Mollerussa, Lleida, Girona, Tarragona y de la Escola de Sobreestants de Tàrrega, informa Laia Pedrós.