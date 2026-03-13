Esta es la moneda Sikarra, el testimonio más antiguo del topónimo de la Segarra, y que se expondrá de nuevo de cara al público

Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

El Museu Comarcal de Cervera volverá a exponer al público a partir de este año la moneda Sikarra, considerada el testimonio más antiguo del topónimo de la comarca. La pieza es propiedad de L’Espitllera Fòrum d’Estudis Segarrencs (EFES) y de la Fundació Jordi Cases i Llebot, que la adquirieron en una subasta en la casa barcelonesa Aureo & Calicó hace quince años, el 17 de marzo de 2011, para evitar que terminara en manos privadas.

La actual directora del equipamiento, Mireia Pedro, aseguró que “la voluntad es que esté expuesta de nuevo dentro de unos meses en un módulo que se está diseñando y que se ubicará en la recepción del museo”.

El historiador y miembro del EFES Jaume Moya fue una de las personas que lideró el proceso de adquisición. “Cuando nos enteramos de que salía a subasta, avisamos al consell comarcal y la Paeria, aunque no se mostraron interesados y no supieron estar a la altura”, señaló. De este modo, fueron los socios de ambas entidades quienes recaudaron fondos para financiar la compra, que pudo adjudicarse por 2.950 euros, el precio de salida.

Jordi Oliva, investigador y entonces presidente de la Fundació Jordi Cases i Llebot, remarcó que “el hecho de que el precio de salida no subiera nos hace pensar que los coleccionistas de numismática ibérica debían tener otro ejemplar”. Hasta ahora, hay constancia de otras dos monedas idénticas “aunque no están en el mismo estado de conservación”, apuntó Oliva.

La moneda Sikarra se fabricó entre finales del siglo III a. C. e inicios del siglo II a. C. El arqueólogo David Garcia explicó que su emisión “se enmarca en un momento de conquista del territorio por parte de los romanos, que explotaban a pueblos indígenas como los lacetanos pidiéndoles tributo monetario. Estos pueblos nunca habían utilizado monedas y empiezan a hacerlo para pagar impuestos”.

El Museu Comarcal la expuso entre 2013 y 2021 en un espacio con lupa, ya que se trata de una pieza de 8,5 milímetros de diámetro. Se retiró cuando empezó a elaborarse un nuevo plan estratégico que contemplaba una sala permanente para la colección histórica. Desde entonces, ambas entidades han reclamado que la moneda volviera a ser accesible al público, ya que era una de las cláusulas del convenio de cesión.