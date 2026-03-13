El Hospital de Tremp y el Arnau de Vilanova de Lleida transportarán muestras y material médico con drones

Una enfermera del Hospital de Tremp pone una nevera con muestras de sangre en el dron para trasladar al Hospital a Arnau de Vilanova de Lleida.Marta Lluvich / ACN

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Catalunya pondrá en marcha a partir del verano un servicio regular de transporte sanitario con drones entre el Hospital Comarcal del Pallars, en Tremp, y el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Este proyecto será un servicio pionero en logística sanitaria que pretende mejorar los tiempos de respuesta y la equidad territorial en el envío de bolsas de sangre, muestras biológicas, fármacos y material médico en zonas rurales y de montaña. El uso de drones en este primer corredor entre Tremp y Lleida permitirá reducir de 75 a 40 minutos el tiempo de traslado, disminuir un 98% las emisiones de CO2 y la degradación de las muestras hasta un 50%. Será un servicio regular de transporte de muestras que al mismo tiempo permitirá hacer vuelos no programados y peticiones a demanda.

La informe 'Integración de drones en el sistema de Salud: zonas clave para el despliegue territorial' ha identificado diez zonas estratégicas con 15 hospitales en los que es factible desplegar rutas de logística sanitaria a corto y medio plazo, entre las cuales están las regiones sanitarias Lleida y Alt Pirineu i Aran, donde se desplegará esta primera ruta.

Aparte de la inminente ruta Lleida-Tremp, la Región Sanitaria Alt Pirineu y Aran estudia establecer pronto nuevos corredores de drones para el transporte de muestras biológicas, fármacos y equipamiento sanitario entre Tremp, Sort y Vielha y sus diferentes centros asistenciales como hospitales y Centros de Atención Primaria. Con la activación de estos corredores, Cataluña se consolidará como caso de referencia y marcará un precedente en todo el Estado en la integración de drones logísticos dentro de los servicios sanitarios, con un modelo escalable y exportable en otros territorios y servicios.

Primeros vuelos en Tremp

El proyecto del corredor aéreo entre Lleida y Tremp ya ha consolidado la primera fase técnica y de seguridad. Y ahora se está tramitando con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) la autorización avanzada que permitirá abrir rutas regulares con todas las garantías. Cuando se obtenga la autorización, prevista a partir del verano, se iniciarán los primeros vuelos del dron, con una duración de entre 40 y 45 minutos respecto de los cerca de 75 minutos que implica la ruta convencional por carretera.

Experiencias previas de drones en salud

Desde 2023, la Generalitat ha evaluado el potencial de los drones para transformar la logística sanitaria mediante dos pruebas piloto en la Garrotxa y en la Región Sanitaria Metropolitana Nord. Los resultados confirmaron la viabilidad técnica y asistencial del modelo, con una reducción de los tiempos de transporte superior al 70% y un descenso del 98% en las emisiones de CO₂. También se ha constatado una mejora de la calidad clínica de las muestras. En la Garrotxa se observó una disminución de la degradación de las muestras (hemólisis, que provoca la destrucción de los glóbulos rojos en sangre) de aproximadamente el 50%, y en el área metropolitana las muestras llegaron en condiciones óptimas, sin verse afectadas por las irregularidades del firme.

El proyecto lo lideran el Departamento de la Presidencia, a través del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), y el Departamento de Salud, a través de la Fundación TIC Salud y Social. El proyecto cuenta con la participación del Banco de Sangre y Tejidos para la validación del transporte de componentes sanguíneos, T-Systems como colaborador tecnológico y Pirineos Drone como operadora de quiere de drones.

Este proyecto es también una expresión del Programa GovTech Catalunya, que promueve la colaboración entre la Administración y el ecosistema tecnológico para resolver retos públicos complejos con tecnología útil, gobernada y orientada a resultados.