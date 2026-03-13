La Càtedra Emili Pujol valora recuperar el festival de música

Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

La Càtedra Cervera Emili Pujol estudia recuperar la celebración del Festival Internacional de Música este verano después de cancelar su 44 edición en 2025 por “problemas burocráticos y de confianza” con la Paeria. Se trata de una de las tres patas del certamen, junto con el Curs Internacional de Música y la Fira de Lutiers, que “todavía es muy complejo poder recuperarlos”, explicó la presidenta de la Associació d’Amics de la Música, Estefania Balcells.

Esta nueva edición del festival se plantearía como un ciclo de conciertos durante la primera quincena de julio con una programación en espacios como la iglesia de Sant Domènec, tanto en el interior como en la terraza, según apuntó Balcells. La propuesta se materializará “si podemos contar con la parte proporcional de las subvenciones que recibíamos de la Paeria y de la diputación de Lleida”, aseguró la presidenta.

Hasta ahora, el ayuntamiento aportaba 7.000 euros a la Càtedra y, según el alcalde, Jan Pomés, para este año les habían ofrecido un incremento de 3.000 euros más en concepto de costes de la Fira de Lutiers. La Associació d’Amics de la Música, por su parte, habría solicitado hasta en tres ocasiones un convenio al consistorio que “no prosperó y, por lo tanto, no nos permite realizar el curso con garantías”, dijo Balcells. El concejal de Cultura, Ramon Augé, subrayó que la voluntad es “ayudar a la Càtedra y que pueda estar presente en un año tan importante como el del Mil·lenari” y destacó que contemplan una partida para ello dentro del presupuesto municipal, todavía por aprobar, aunque falta concretar la cuantía.

La Càtedra Cervera Emili Pujol celebró 43 ediciones bajo el liderazgo de la Associació d’Amics de la Música. Contaba con el curso de música, que reunía a centenares de alumnos durante una semana en la Universitat; el mercado de lutiers más importante del sur de Europa y el festival, con artistas internacionales y profesores del curso.

Abrirán una nueva convocatoria para la dirección del Conservatori

Una de las condiciones que pedía la Càtedra en 2025 y a la que se opuso la Paeria fue la reasignación de la funcionaria que ejercía de administrativa en el Conservatori. Al mismo tiempo, el centro educativo se vio inmerso en una polémica por su gestión, ahora municipal después de disolver el patronato, así como por una investigación de Fiscalía a raíz de una denuncia de la administrativa del conservatorio sobre presunta malversación y otras irregularidades.En junio de 2025, Estefania Balcells dimitió del cargo de directora y, tras un primer concurso que quedó desierto, el jefe de estudios Santi Riu asumió las funciones de dirección. La Paeria abrirá una nueva convocatoria este mes de marzo después de “haber agilizado procesos de recursos humanos, contratación y secretaría al asumir directamente la gestión”, dijo el paer en cap, Jan Pomés.