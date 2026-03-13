La falta de casas mantiene vivo en Lleida el proceso de abandono rural

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“Se pone de manifiesto un clara fractura territorial entre las áreas urbanas y periurbanas, en crecimiento, y las zonas rurales, que siguen experimentando despoblación”, concluye el estudio Dinámicas demográficas y problemas de vivienda en los procesos de repoblamiento rural, el quinto trabajo de la serie Ruralitats que coordina la Cátedra de Estudios Socioeconómicos y Despoblación del Territorio Rural de la UdL.

El análisis de datos demográficos de este siglo, una vez concluido el éxodo rural de la segunda mitad del anterior y pese a la inyección general de habitantes que generan los flujos migratorios internacionales, dibuja un mapa de Lleida en el que apenas el corredor de la A-2, las capitales comarcales y algunos de sus municipios limítrofes presentan saldos positivos mientras la Noguera, la Segarra, el Urgell y Les Garrigues dibujan una orla de despoblación.

Esa evolución, en la que “la capacidad de atraer población nacida en el extranjero es la que define el dinamismo demográfico” de cada municipio, responde en el llano a factores como el abandono de la agricultura, que enfrenta una nueva fase de concentración de la propiedad, mientras en el Pirineo el turismo supone un freno, aunque con matices, para la despoblación.

Ambos vectores se combinan con la disponibilidad de vivienda: “el crecimiento demográfico actúa como motor principal de la actividad residencial” en unas zonas, mientras en otras se manifiesta la “fuerte correlación negativa entre el crecimiento demográfico y el envejecimiento del parque habitacional”, cuyo deterioro desincentiva el asentamiento de nuevos pobladores.

En ese escenario, los pisos turísticos, concentrados en el Pirineo, son “un fenómeno ambivalente” que como motor económico contribuye “a revitalizar zonas rurales y de montaña” al tiempo que tira al alza de los precios y desincentiva el asentamiento de nuevos pobladores. Paralelamente, la concentración de la vivienda protegida en municipios en crecimiento “perpetúa una recentralización de la población”. Y, simultáneamente, surge la “paradoja central”: “las familias se han ido de los pueblos y han dejado un gran número de viviendas vacías”, pero la población que quiere ir, “atraída por el teletrabajo o la inmigración laboral, se topa con una falta de oferta accesible y en buen estado”.

“Aportamos rigor académico e intención de provocar”

“El libro aporta rigor académico, y también tiene una intención de provocación cuando plantea soluciones”, dijo ayer Joan Ganau, geógrafo de la UdL, en la presentación de Dinámicas demográficas y problemas de vivienda en los procesos de repoblamiento rural, quinto volumen de la serie Ruralitats que edita la cátedra de Despoblación de la UdL con el apoto de la Diputación de Lleida. Ganau ha coordinado el trabajo con Josep Ramon Mòdol, Montse Guerrero y Joel Prieto. “Son necesarias políticas integradas y coordinadas”, planteó, ya que “el problema es uno y las soluciones muchas”. “No hay vivienda accesible para quien quiere instalarse en pueblos”, anotó Mòdol, quien destacó que “la construcción se ha desacoplado de las necesidades de la población”.N20km