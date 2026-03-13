La Fira de Sant Josep reedita los premios

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La 153 Fira de Sant Josep de Mollerussa contará de nuevo con el apoyo del Clúster de la Maquinaria y de los Medios de Producción Agrícola de Catalunya (Femac) y del centro tecnológico Eurecat como patrocinadores de los premios de maquinaria, que este año alcanzan su 45 edición. El certamen, creado en 1980, mantiene sus tres categorías: el Premio Especial de Innovación y los galardones Femac de Innovación en Maquinaria Agrícola y Eurecat de Innovación en Maquinaria o Instalaciones Agroganaderas.