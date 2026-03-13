Plantan una docena de árboles y 40 ejemplares aromáticos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un centenar de alumnos de cuarto y quinto de Primaria de las tres escuelas de Guissona plantaron 12 árboles y 40 plantas aromáticas en el jardín botánico que comunica la avenida de Cervera, la calle Les Oliveres y la plaza de la Pau. Este espacio del municipio ha culminado este año el proyecto de plantación con la incorporación de nuevas especies.

La acción se enmarcaba dentro de los actos del 3 de marzo, Día Mundial de la Naturaleza, con el objetivo de concienciar a los niños sobre la importancia de preservar la flora y la fauna.

La actividad fue precedida de un trabajo en los centros educativos basado en la observación y el conocimiento de los árboles y arbustos, reforzando así el aprendizaje vivencial de los niños.