Trabajos de mejora en los pasos de cebra y los parques infantiles

El ayuntamiento de Guissona ha iniciado un plan de actuaciones en distintos puntos del municipio para mejorar la señalización viaria y algunos espacios municipales. La intervención más destacada es el repintado de más de 300 pasos de peatones, una tarea que forma parte del proyecto de mejora de la señalización horizontal y vertical en las calles de la localidad. La primera fase, en marcha desde la semana pasada, contempla el repintado de 325 pasos de peatones. Los trabajos van a cargo de la empresa API Movilidad y suponen una inversión de 61.833,92 euros. En una segunda fase, prevista para los próximos meses, se renovará también la señalización vertical.

Paralelamente, el consistorio impulsa un plan de mejora de los parques infantiles, que afectará a los espacios de la Fonteta, el Parc Fluvià y las plazas de la Segarra, del Triangle de la Bassa. Esta actuación se está desarrollando en tres fases: una primera de mantenimiento y saneamiento de los espacios y de los distintos rótulos de cada espacio, con un presupuesto de 10.600 euros; una segunda en que se están incorporando nuevos elementos de juego por valor de 35.000 euros; y una tercera, programada para mayo y junio, centrada en reforzar la seguridad y mejorar el alumbrado en cada uno de los parques, con una inversión prevista de 100.000 euros.

El ayuntamiento también ha llevado a cabo la renovación del sistema de sonorización de la sala de baile del Casal de la Gent Gran, situado en el edificio de la Fassina. En total, se han instalado 32 paneles de espuma acústica, con un coste de 4.600 euros, a cargo de la empresa Feedback Audiovisuals.