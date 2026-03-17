La videovigilancia ya ayuda a cazar a vándalos en Binéfar

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El sistema de videovigilancia que el ayuntamiento de Binéfar está desplegando en algunas calles y equipamientos de la localidad y en la mayoría de los accesos por carretera ya ha permitido la identificación de varias personas que habían cometido actos vandálicos en el casco urbano.

Hace unos días, los agentes de la Policía Local identificaron a una persona que durante semanas se dedicó a dejar en el suelo y fuera del contenedor una de las dos bolsas de basura con las que se dirigía a una isla de depósitos cercana al consistorio, y antes, pudieron hacer lo mismo con un vecino de una localidad cercana que periódicamente se dedicaba a arrojar la basura que transportaba en un saco en la puerta de una tienda de la calle Huesca.

En ambos casos, los autores de los actos incívicos tomaban algunas precauciones para evitar ser identificados, algo que finalemnte no pudieron evitar.

Recientemente, las filmaciones de las cámaras de videovigilancia permitieron identificar al conductor de un turismo que huyó de una calle céntrica de la localidad tras colisionar el coche que conducía con otro que se encontraba estacionado.

El ayuntamiento de Binéfar tiene una red de más de 30 cámaras de videovigilancia tras haber instalado recientemente un paquete de 17 en plazas y parques y en espacios deportivos, culturales y ciudadanos de la localidad. Esta inversión, de 35.394 euros, se suma a otra anterior, de mediados del año pasado, en la que desplegó otras siete equipadas con dispositivos de lectura de matrículas en los accesos y salidas hacia Lleida, Monzón, Tamarit, Esplús y Binaced, San Esteban, en el inicio del camino Olriols y en el polígono El Sosal, en este caso con un coste de 78.243.

Estas cámaras completan el dispositivo que ya se había comenzado a desplegar el anterior mandato, en ambos casos con el aval de la Comisión de Videovigilancia del TSJA (Tribunal de Justicia de Aragón).

“El objetivo es intentar disuadir, y actuar de manera inmediata si se producen incidentes que lo requieran”, explica Sergio Serra, concejal de Policía Local. “Las cámaras tienen que ayudar a la disuasión”, anota.

El panel de control de las cámaras se encuentra en las dependencias de la Policía Local, que desde allí puede visualizar las distintas zonas que cubren. No obstante, tanto el cuerpo municipal como la Guardia Civil necesitan autorización para acceder a las grabaciones, explica Serra.

“Vamos a instalar más cámaras en las entradas y salidas de Binéfar para completar los controles”, anota el concejal. La lectura de matrículas no queda restringida al tráfico de entrada y salida de la localidad, sino que también sirve de apoyo en las pesquisas sobre las olas de robos que se han registrado en los últimos meses en algunas localidades de la zona, como Esplús.

El equipo de gobierno también tiene previsto instalar más cámaras en parques y espacios públicos, anota el edil, después de que la última remesa incluye la Escuela de Adultos, los parques de Los Olmos, Portet y la avenida del Pilar, el polideportivo y el estadio de Los Olmos, el ayuntamiento, el Centro Cultural Juvenil y la plaza España. Paralelamente, la colocación de lectores de matrículas va a comenzar a extenderse a los caminos una vez controlados los accesos por carretera.

“En Binéfar hay más gamberrismo que delincuencia, y en ocasiones hay alguna pelea”, añade el concejal. Eso no significa, claro, que infraestructuras como el alumbrado, entre otras, hayan dejado de ser atractivas para los ladrones.