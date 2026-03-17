Los docentes cortan la salida de la AP-2 y la N-240 en Montblanc y los accesos al Port de Tarragona por la A-27

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Los docentes cortan este martes por la mañana la N-240 en Montblanc en el segundo día de huelgas educativas. Este martes están llamados al paro los profesionales de la educación del Camp de Tarragona, las Terres de l'Ebre y el Penedès. En Montblanc, los manifestantes se han encontrado en una de las rotondas de acceso a la ciudad, cerca de la AP-2 y de la N-240. Hacia las 7.40 horas han cerrado el acceso a la autopista desde la rotonda con neumáticos, acompañados de tres tractores de Revolta Pagesa. Posteriormente han caminado hasta cortar la nacional.

En Lleida, mañana miércoles está previsto un corte de la A-2 en Alcarràs y una manifestación en Lleida ciudad.