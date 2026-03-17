Los ocho cachorros de perro abandonados el pasado jueves en Lleida ya tienen casa

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La protectora Lydia Argilés ha confirmado que los ocho cachorros que se encontraron abandonados el jueves pasado ya están acogidos y en derecho de adopción.

Los ocho cachorros se encontraron en una caja en la basura en la partida Vallcalent. Todos los perros tienen aproximadamente dos meses de edad, según la protectora.