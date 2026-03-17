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Los ocho cachorros de perro abandonados el pasado jueves en Lleida ya tienen casa

La protectora de animales Lydia Argilés ha confirmado por redes que todos los perros han sido acogidos después de ser encontrados en una caja en Lleida

Los perros abandonados a Vallcalent.

Los perros abandonados a Vallcalent.Protectora de Animales Lydia Argilés

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La protectora Lydia Argilés ha confirmado que los ocho cachorros que se encontraron abandonados el jueves pasado ya están acogidos y en derecho de adopción.

Los ocho cachorros se encontraron en una caja en la basura en la partida Vallcalent. Todos los perros tienen aproximadamente dos meses de edad, según la protectora.

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