Las obras de emergencia al A-2 en la Segarra y el Urgell quedarán terminadas este jueves

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Este jueves las obras de emergencia para rehabilitar el firme de la autovía A-2 en laso comarcas de la Segarra y el Urgell quedarán terminadas. Ahora el Ministeri de Transport y Movilidad Sostenible trabaja en puntos discontinuos entre Bell-lloc d'Urgell y Cervera. Los puntos de la autovía estaban deteriorados a causa de la lluvia, miedo eso se incluyeron en laso obras de emergencia de la A-2 de Lleida.

El paquete de actuaciones urgentes de rehabilitación del firme en la demarcación de Lleida incluye las obras de emergencia realizadas al A-2 junto con dos obras más.

El Ministerio de Transportes tiene pendiente de adjudicación el proyecto de reforma integral del cuarto y último tramo de rehabilitación del firme al A-2 entre Cervera y el límite con la comarca de Anoia. Se cree que las obras empezarían a finales de abril o durante mayo.