Rosa Maria Perelló, nueva alcaldesa de Tàrrega

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Rosa Maria Perelló (Junts) es desde hoy la nueva alcaldesa de Tàrrega después de que haya prosperado la moción de censura contra Alba Pijuan (ERC). En un pleno extraordinario lleno de reproches celebrado este mediodía, el relevo en la alcaldía se ha aprobado con 11 los votos a favor de Junts y la CUP y los 6 en contra de los republicanos y el PSC, que desde el verano pasado gobernaban en minoría.

Perelló, alcaldesa de Tàrrega entre 2011 y 2019, vuelve a estar al frente del ayuntamiento en virtud del pacto entre Junts (8 concejales) y CUP (3 concejales), que suman mayoría absoluta ante los 6 votos de ERC y PSC.

Este cambio llega después de que Pijuan perdiera la cuestión de confianza el 25 de febrero vinculada al presupuesto de 2026, con la misma aritmética: 11 en contra y 6 a favor. El pleno de hoy ha llenado la sala de plenos hasta los topes, con la presencia de Oriol Junqueras (ERC), Jordi Turull y Laura Borràs (Junts), en un ambiente cargado de simbolismo político.

El nuevo gobierno marca una nueva etapa en la capital del Urgell hasta el final del mandato.