Una de las calles de Tremp donde se ha documentado que había algún prostíbulo durante la construcción de las hidroeléctricas.Marta Lluvich / ACN

Los ayuntamientos de Tremp y Talarn impulsan el ciclo Trobades en moviment. Conferències caminades sobre la central de Talarn, una propuesta que combina patrimonio, territorio y divulgación cultural a través de recorridos guiados en espacios vinculados a la historia hidroeléctrica del Pallars. El programa empezará el Jueves Santo próximo, 2 de abril, con la ruta guiada Putirruta, a cargo de la historiadora Joana Franch. La actividad recorrerá varios puntos de Tremp relacionados con la prostitución durante la construcción de las infraestructuras hidroeléctricas, una realidad documentada por la investigadora en su estudio La prostitución en el Pallars en tiempos de las hidroeléctricas.

La investigación permitió identificar 17 prostíbulos en Tremp y 4 a la Pobla de Segur entre 1913 y 1936. La llegada de la empresa La Canadenca en 1911 transformó profundamente la capital del Pallars Jussà, que pasó de tener unos 2.500 habitantes a acoger cerca de 4.000 trabajadores. Este crecimiento favoreció la aparición de estos establecimientos, algunos nombres de los cuales, como La Casita Blanca, La Flor de Día, La Bombilla o La Calle del Alba, todavía perviven en la memoria local.

El ciclo se plantea como una propuesta singular del patrimonio hidroeléctrico, industrial, social y natural del entorno. Les sesiones se harán durante todo el año y se integran en diferentes contextos culturales y científicos.

La programación de primavera incluye, además de la sesión inaugural, una conferencia el 16 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de los Museos, en la cual la historiadora Dolors Domingo abordará la situación de la clase trabajadora durante la construcción de la central. El 27 de mayo, en el marco de la semana de los Geoparques, el geólogo Xavier Mir analizará las características de Susterris, y en junio, el técnico Josep Ensenyat explicará el funcionamiento de las compuertas.

El ciclo se reanudará en otoño con nuevas sesiones centradas en hallazgos paleontológicos y en el contexto humano y técnico del proyecto.

Las actividades, con aforo limitado y con un coste simbólico de un euro, cuentan con el apoyo de Endesa y entidades del territorio.