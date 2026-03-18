SUCESOS
Tres detenidos por dos robos con fuerza en tentativa en Vila-sana
Los Mossos d'Esquadra arrestaron el pasado domingo a tres hombres, de 34, 51 y 72 años, por dos robos con fuerza en tentativa en Vila-sana. Los hechos tuvieron lugar sobre las 13.00 horas cuando una dotación, que hacía patrullaje preventivo de robos en un polígono industrial de Vila-sana, detectó un vehículo parado delante de un restaurante cerrado que huyó rápidamente al detectar la presencia policial.
Los agentes siguieron el coche e identificaron a los tres ocupantes, comprobando que tenían antecedentes por delitos contra el patrimonio. Al registrar el vehículo, localizaron escondidas debajo de un asiento herramientas susceptibles de ser utilizadas para cometer robos con fuerza, como una pata de cabra, unas tenazas o garrafas para robar combustible. Una patrulla comprobó que el restaurante del polígono tenía signos evidentes de haber sido forzado y un vehículo aparcado junto al local, también. La investigación continúa abierta y no se descarta que estén implicados en otros hechos delictivos.