Adquieren Cal Moixó para ampliar la Paeria

Publicado por JORDI BONILLA Periodista CERVERA Creado: Actualizado:

La Paeria de Cervera ha adquirido el edificio de Cal Moixó, una casa del siglo XVIII situada en la calle Sant Domènec, con el objetivo de ampliar las dependencias municipales y destinarlo a nuevos usos sociales. La compra se formalizó el pasado 31 de diciembre por un importe cercano a los 50.000 euros. Según el alcalde, Jan Pomés, “es un proyecto a largo plazo que comienza ahora y que alguien acabará algún día”.

El consistorio prevé que el nuevo equipamiento acoja los servicios técnicos y las oficinas del área de Cultura. También se habilitarán salas polivalentes para actividades como exposiciones o charlas. Pomés explicó que la idea es convertirlo en “un centro de dinamización social” que complemente la actividad del Palau de la Paeria, sede principal del ayuntamiento.

La primera intervención prevista es la restauración de la contrafachada interior del inmueble, una actuación “urgente” debido a los desprendimientos que se produjeron hace unos años. La Paeria prevé pedir ayudas al Pla de Barris y también espera optar a subvenciones de la Oficina de Suport la Iniciativa Cultural (OSIC) en futuras convocatorias para la rehabilitación de espacios patrimoniales.

Asimismo, el Paer en cap destacó que tienen intención de convocar un concurso de ideas para definir “qué puede hacerse desde el punto de vista arquitectónico, ya que no es sólo la casa, sino que hay una parcela exterior muy amplia”. Pomés subrayó que, “a diferencia de anteriores gobiernos, hemos querido apostar por mantener la atención ciudadana de la Paeria en el centro de la ciudad”. El proyecto incluye, además, la posibilidad de unir Cal Moixó y la sede consistorial mediante un paso subterráneo a través del Pou de Gel.