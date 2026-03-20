La Guardia Civil de Lleida estrena una unidad móvil de intervención de armas

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El subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, junto con el teniente coronel de la comandancia de la Guardia Civil de Lleida, José Antonio Ángel Gonzalo, presentaron ayer la Intervención Móvil de Armas, una unidad que a partir del 13 de abril prestará servicio en cuatro municipios leridanos para que los ciudadanos puedan hacer gestiones relacionadas con la expedición o renovación de licencias y otros trámites previstos en la normativa vigente. Crespín destacó que el objetivo es “acercar el servicio que presta la Intervención de Armas a los propietarios y evitar que se tengan que desplazar”. La unidad móvil prevé desplazamientos mensuales itinerantes. Uno de los primeros destinos podría ser Mollerussa, por el elevado número de licencias que hay, y también Les Garrigues, según Gonzalo. Añadió que, como uno de los trámites más habituales va ligado con el pago de una tasa que se debe abonar al banco, las poblaciones donde irá la unidad deberían disponer de entidad bancaria. Por su parte, el agente José Francisco, responsable de la Intervención de Armas de la Guardia Civil de Lleida, destacó que con este servicio quieren facilitar las cosas a los ciudadanos que no pueden desplazarse físicamente a sus instalaciones. Se deberá concertar cita previa a través de la web de la Guardia Civil.

A 31 de enero de 2025, la provincia de Lleida contaba con 19.969 licencias de armas, de las que 10.300 correspondían a escopetas de caza y armas de tiro deportivo y 7.600, de caza mayor. El año pasado, se hicieron 279 inspecciones, de las que 89 fueron en el ámbito de armas y el resto, en el sector de los explosivos. La Intervención de Armas levantó 63 denuncias por infracciones administrativas.