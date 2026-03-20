La Ribera Salada se parapeta contra el fuego

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La Ribera Salada, entre Castellar de la Ribera y Lladurs, es uno de los parajes del Solsonès más concurridos en verano, especialmente por familias y grupos de amigos que quieren disfrutar de esta playa de interior. El espacio, no obstante, ha llegado a masificarse en algunos momentos, dificultando incluso la circulación de vehículos sanitarios en caso de emergencia.

El turismo, además, también ha hecho crecer el riesgo de incendio, hasta el punto de que las llamas podrían tener potencial para afectar a 15.000 hectáreas, según Eduard Plana, investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC). Por este motivo, el consell comarcal del Solsonès, en colaboración con el CTFC, ha destinado una aportación 140.000 euros de la Oficina Catalana de Canvi Climàtic para hacer aclarados forestales en 50 hectáreas de la zona, y compatibilizar así el uso social de la Ribera Salada y la prevención de incendios. Según Plana, esto también puede favorecer la seguridad de los visitantes y los bañistas, ya que la Ribera Salada “puede actuar como una verdadera autopista donde las llamas corran a mucha velocidad”.