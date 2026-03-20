Un pueblo de Lleida hace visitables sus trincheras de la Guerra Civil

El Tossal de la Punta del Calvari de La Granja d’Escarp. - A.L.G.E.

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de La Granja d’Escarp recuperará el conjunto de trincheras y otras estructuras de la Guerra Civil situadas en el Tossal de la Punta del Calvari, ubicado justo encima del núcleo urbano. Esta actuación será posible gracias a una ayuda del Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), en el marco de las subvenciones para promover la memoria democrática, según fuentes municipales.

El consistorio cuenta con la colaboración de la Associació Cultural Amics de l’Ermita de Sant Jaume para la contextualización histórica reforzando el trabajo conjunto entre administración y tejido asociativo para la recuperación del patrimonio local. Las tareas de excavación arqueológica y documentación correrán a cargo den una empresa especializada de Lleida.

Estas construcciones, bien definidas y de fácil localización, permiten plantear una intervención que facilitará su conservación, adecuación y difusión como espacio visitable e interpretativo.

La intervención se enmarca dentro de un proyecto más amplio de recuperación del patrimonio histórico del municipio, que cuenta con numerosas infraestructuras defensivas distribuidas por las colinas del término.

En este sentido, el proyecto tiene como objetivos principales garantizar su preservación, profundizar en su estudio y avanzar en su integración en la Xarxa d’Espais de Memòria de Catalunya. En los últimos años, el Segrià y especialmente el Baix Segre han impulsado varias iniciativas de recuperación de espacios vinculados a la Guerra Civil, configurando una oferta patrimonial y turística cada vez más consolidada.

En otro orden de cosas, se ha instalado un radar en la avenida de Lleida que alerta a los conductores cuando superan la velocidad permitida. Forma parte del proyecto de reurbanización del centro.