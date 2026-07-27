Al rescate de eléctricas municipales: L’Energètica de la Generalitat da el primer paso para adquirir la de Llavorsí

La empresa pública de la Generalitat L'Energètica ha dado el primer paso para rescatar pequeñas compañías eléctricas municipales en Lleida. Pertenecen a ayuntamientos que suministran luz a sus vecinos con líneas eléctricas propias, pero ya no pueden mantenerlas: tras décadas prestando este servicio, consistorios como los de Llimiana y Gavet de la Conca no pueden alcanzar el mínimo de usuarios, inversión e infraestructura que exige la actual normativa española. Esta situación les expone a recibir importantes sanciones.

El primer paso para regularizar esta situación es que L’Energètica, dedicada ahora a la producción y comercialización de electricidad, entre también en el mercado de la distribución. En lugar de constituir una nueva empresa distribuidora, prevé adquirir una que ya existe: la del ayuntamiento de Llavorsí, que tiene ya una licencia en regla para desarrollar esta actividad. El consejo de administración de la empresa pública de la Generalitat ha aprobado esta semana la adquisición del 95% de las acciones de la compañía municipal, una compra que deberá autorizar el Consell Executiu el próximo otoño, según confirmaron fuentes próximas a la operación.

L’Energètica prevé destinar 557.000 euros a la adquisición de la gran mayoría de acciones de la distribuidora de Llavorsí, mientras que el ayuntamiento deberá conservar el 5% restante. Esta compraventa tiene asignada una partida de 600.000 euros en los presupuestos de 2026 de la Generalitat. Una vez se formalice la operación, está previsto invertir otros 553.000 euros para rehabilitar la actual red de distribución eléctrica de este municipio.

La empresa de la Generalitat mantiene desde hace tiempo contactos con el ayuntamiento de Llavorsí para adquirir su distribuidora municipal, y también con los consistorios de Llimiana y Gavet de la Conca para incorporar posteriormente en ella las líneas eléctricas públicas de ambos municipios. Asimismo, ha iniciado conversaciones con otros municipios que se encuentran en una situación similar.

L’Energètica prevé también la posibilidad de que los ayuntamientos titulares de redes eléctricas puedan entrar a formar parte como accionistas de su futura distribuidora. Tras comprarla al ayuntamiento de Llavorsí, cambiará su nombre y objeto social para que pueda distribuir energía en toda Catalunya.

El coste de mantener líneas eléctricas se ha vuelto insostenible para las compañías municipales con menos usuarios. A esto se suman problemas con las autoridades que regulan el sector. En 2023, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia reclamó a los consistorios de Gavet de la Conca y Llimiana más de 268.000 euros en concepto de peajes de acceso a la red de distribución eléctrica entre 2016 y 2021. Los dos ayuntamientos dan luz a su población desde la primera mitad del siglo XX, en virtud de acuerdos que hicieron posible construir centrales hidroeléctricas.