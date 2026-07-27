Incendios de vegetación en Figuerola d’Orcau, Tremp y Els Plans de Sió

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Bomberos sofocaron entre el sábado por la noche y ayer por la tarde varios incendios. A las 20.09 horas del sábado ardieron balas de paja y 500 metros cuadrados en Figuerola d'Orcau, en Isona. Ayer por la mañana, un incendio calcinó unas 5 hectáreas de campos en Tremp (foto). Por la tarde, ardieron matojos y palets cerca de una granja en Els Plans de Sió. Además, se mantenía el dispositivo del fuego forestal de Farrera.