Jóvenes de toda Catalunya restauran patrimonio en Tàrrega y Agramunt: unos conservan toneles de vino y otros recuperan un búnker

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Tàrrega y Agramunt han acogido durante las dos últimas semanas dos campos de trabajo de la Generalitat que han reunido a cerca de 40 jóvenes de toda Catalunya con un objetivo común: contribuir a la recuperación del patrimonio y del entorno mientras comparten una experiencia de convivencia, aprendizaje y compromiso social.

En Tàrrega, el campo Restaurar a cops ha contado con 24 participantes y se ha centrado en la restauración de mobiliario y elementos antiguos de la bodega de Cal Valeri, edificio que se convertirá en un polo cooperativo. Bajo la dirección de la restauradora Natalia Guardia, los jóvenes han aprendido técnicas básicas de recuperación y reutilización mientras devolvían el valor a antiguos objetos vinculados al pasado vitivinícola del inmueble. El coordinador de los campos de trabajo, Toni Domingo, explicó que “queremos conservar distintos elementos que estaban guardados en Cal Valeri porque aportan simbolismo al espacio. Por ello, el campo de trabajo se ha centrado en restaurar antiguos toneles de vino, tanto la madera como las anillas, con el objetivo de dotar al lugar de carácter e identidad”.

El campo de Agramunt, titulado Búnquers d’Almenara, ha reunido a 15 jóvenes para trabajar en la recuperación de uno de los conjuntos defensivos de la Guerra Civil situados en la Serra d’Almenara. Se trata de la segunda línea de defensa, que todavía conserva búnkeres y trincheras. Las tareas han consistido en desbrozar la vegetación para facilitar el acceso, señalizar el recorrido, retirar tierra y piedras del interior de uno de los búnkeres y limpiar el entorno, siempre bajo la supervisión de arqueólogos de Iltirta. Paralelamente, se ha documentado el estado de conservación de los distintos elementos patrimoniales. El concejal de Juventud, Roger Brils, destacó que “el objetivo era empezar a recuperar y dignificar este espacio para incorporarlo como un punto visitable del municipio”.

Ambos campos han contado con cinco monitores. El coordinador explicó que en los últimos años ha sido necesario reforzar el personal para garantizar un mejor acompañamiento de los participantes, ya que cada vez son más los jóvenes que presentan problemas de salud mental y requieren una atención más personalizada. Además del trabajo de restauración y recuperación patrimonial, los participantes han disfrutado de actividades de ocio.