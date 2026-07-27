Muere ahogado un joven bañista, de 25 años y vecino de Lleida, en el Congost de Mu en Camarasa

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Un joven, de 25 años y vecino de Lleida, falleció a primera hora de la tarde de ayer al ahogarse cuando se bañaba en el río Segre en el Congost de Mu, en Camarasa. En este municipio de la Noguera ya hubo un doble ahogamiento el año pasado en la zona de la Platgeta. La víctima mortal era originaria de Pakistán.

El aviso del incidente lo dio un testigo a las 14.16 horas. Alertó de que dos bañistas habían saltado al agua desde las rocas y que uno de ellos había sido arrastrado por la corriente, en una zona próxima al antiguo Campamento de la Canadiense. En este paraje hay carteles que alertan del peligro de bañarse.

Los Bomberos activaron 11 dotaciones terrestres de los parques de Mollerussa, Balaguer, Tàrrega, Almacelles y Lleida, un helicóptero con el GRAE y un médico del SEM que se desplazó desde La Seu d’Urgell y submarinistas del GRAE con una barca que no llegaron a intervenir.

Para facilitar la búsqueda, se pidió a los responsables de la Central Hidroeléctrica de Camarasa que pararan las turbinas para rebajar el caudal, lo que facilitó la localización del desaparecido, cuyo cuerpo se encontraba enredado en unas ramas en el cauce del río a unos 50 metros aguas abajo del último punto donde fue visto. Eran las 16.30 horas y le practicaron sin éxito la reanimación cardiopulmonar.

El SEM también atendió al compañero del fallecido, que salió del agua por sus propios medios y que no precisó ser evacuado. Los Mossos d’Esquadra se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo y de la investigación.

Tercera víctima en la campaña de baño en Ponent



Con la de ayer, ya son tres las personas que han perdido la vida ahogadas en la campaña de baño de este verano, que empezó el 15 de junio, en las comarcas de Lleida. Los ahogamientos mortales se han registrado en poco más de tres semanas. El 2 de julio perdió la vida un vecino de Barcelona de 74 años en el pantano de Sant Antoni, en Conca de Dalt. Cinco días después, el 7 de julio, murió una niña de 6 años de Balaguer en las piscinas municipales del Secà de la capital de la Noguera. Asimismo, se ha salvado la vida a al menos tres niños cuando se estaban ahogando en piscinas municipales de Ponent, dos en la de Pardinyes y uno en la de Agramunt.

Además, ya son 25 las personas ahogadas en el medio acuático este verano en Catalunya, 13 de ellas en playas, 8 en piscinas y cinco en aguas interiores. En la campaña del año pasado hubo cuatro fallecidos en las comarcas de Lleida, dos de ellos en un doble ahogamiento en Camarasa. Precisamente, el Govern hizo el sábado un nuevo llamamiento a extremar las medidas de prevención para evitar ahogamientos. La campaña A l’aigua, fem equip hace hincapié en la corresponsabilidad colectiva para garantizar la seguridad durante el baño, especialmente con los niños, que requieren una supervisión continua.