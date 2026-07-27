Trabajos nocturnos para renovar la señalización de Pardinyes y El Segre

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El ayuntamiento empezó ayer por la noche los trabajos para renovar la señalización horizontal de varias calles de Pardinyes y del polígono industrial El Segre. Ayer se actuó en la avenida Indústria, en su punto más próximo a la carretera Ll-11. Los trabajos se alargarán hasta el jueves y también se mejorará la señalización horizontal de Baró de Maials, el puente de Pardinyes y la calle Llorenç Agustí Claveria. Esta actuación no comporta cortes de circulación en estas vías.