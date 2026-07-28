Detectan dos osas con tres crías cada una: 'en família' en la Val d’Aran

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Dos osas con tres crías cada una fueron filmados esta primavera en la Val d'Aran. Se trata de una situación inédita en este territorio. El oso pardo está catalogado como una especie en peligro de extinción en el Pirineo y hasta ahora nunca se había registrado un caso así en esta zona. Las observaciones son fruto de los trabajos de seguimiento y vigilancia que la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (Depana) lleva a cabo en colaboración con el Conselh Generau d’Aran.

Las imágenes, que Depana hizo públicas ayer, muestran los hábitos de alimentación de estos ocho animales, las interacciones entre las madres y las crías y distintos momentos de su actividad diaria durante los meses de mayo y julio.

Este trabajo forma parte de un amplio programa de conservación, seguimiento científico y sensibilización destinado a favorecer la convivencia entre el oso pardo y las actividades humanas en el territorio.

Según los últimos datos del Grupo de Seguimiento Transfronterizo del Oso Pardo (GSTOP), hechos públicos por la Generalitat de Catalunya el pasado mes de marzo, durante 2025 se identificaron 54 ejemplares de oso pardo en el Pirineo catalán y 108 en toda la cordillera, la cifra más alta registrada hasta la fecha.

Aunque estos datos confirman la tendencia positiva en la recuperación de la población, el oso pardo continúa siendo una especie prioritaria de conservación según la normativa europea. En este contexto, la Associació de Defensa del Llop i de l’Os al Pirineu (ADLO) instaló el sábado el primer cartel divulgativo sobre el oso pardo en la Val d’Aran.

El panel se colocó en el refugio dera Honeria, en el valle de Toran, con el objetivo de informar sobre la presencia de la especie en este territorio y difundir unas normas básicas de comportamiento en caso de encontrarse con un ejemplar.