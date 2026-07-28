El 'info truck' sobre el 'Plan del Gobierno en el territorio' en Lleida pone fin a su recorrido en las Garrigues

Publicado por Alba Mateu Barrufet Creado: Actualizado:

En la plaza del Terrall de les Borges Blanques, coincidiendo con el mercado de la localidad, se ha instalado durante la mañana de este martes un info truck del Plan del Gobierno en el territorio. La parada repartía información sobre las acciones del Gobierno y de los proyectos destacados en la comarca. La iniciativa ha recorrido todas las capitales de comarca de Catalunya con el objetivo de crear una comunicación directa con la ciudadanía del territorio. La capital de las Garrigues es la última del recorrido en la veguería de Lleida.

La información dada a los vecinos incluía varios proyectos de la comarca, como la mejora de conectividad interna en la comarca y la adecuación de titularidad de algunas vías. También se ha explicado la construcción de un nuevo enlace al AP-2 en Castelldans, un despliegue de la red de fibra óptica pública, la ampliación del parque de Bombers y la próxima reforma de la comisaría de los Mossos d'Esquadra de la capital de las Garrigues. Asimismo, se informaba sobre las actuaciones en materia de regadíos.