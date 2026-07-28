El riesgo de incendio se agrava de nuevo esta semana

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Protecció Civil mantiene activa la fase de alerta del plan Infocat ante la previsión de que el riesgo de incendio forestal aumente en los próximos días por un ascenso de las temperaturas y humedades relativas por debajo del 30%. Según indican las previsiones del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), a partir de mañana las temperaturas volverán a subir por encima de la media, llegando a picos por encima de los 40 grados en muchos puntos de Catalunya, especialmente durante el fin de semana.

Por otra parte, los Bomberos de la Generalitat seguían ayer trabajado en el fuego de alta montaña en Farrera, en Sobirà, con siete dotaciones y que está estabilizado. Para su extinción han trabjado la metodología EAMI (Escalonamiento Activo de Motobombas de Impulsión), que permite llevar instalaciones de agua en zonas de difícil acceso. Concretamente, consiste en conectar varias motobombas portátiles en serie a lo largo de una pendiente para bombear agua (que depositan los helicópteros) de forma continua a gran altura o zonas de difícil acceso. Ha quemado unas 36 hectáreas. Asimismo, a las 13.51 horas se delcaró un fuego de vegetación agrícola en La Seu d’Urgell.

Además, ayer por la tarde hubo un incendio Santa Coloma de Queralt, en la Conca de Barberà que llegó a entrar en la Segarra. Activaron 34 dotaciones terrestres, siete medios aéreos y 130 efectivos. Arrancó con mucha fuerza por el viento pero la rápida intervención evitó que fuera a mayores.