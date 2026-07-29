El Pla d'Urgell copa 24 proyectos y 1,4 millones de energía renovable

El Pla d’Urgell destaca como una de las primeras comarcas beneficiarias de la segunda convocatoria del programa de ayudas a proyectos innovadores de energías renovables que impulsa el ministerio para la Transición Ecológica y 24 proyectos locales han sido beneficiados con 1,4 millones de euros para su desarrollo. Se trata de iniciativas de generación principalmente solar fotovoltaica, incluidas baterías para almacenaje y, en todos los casos, de autoconsumo compartido. Esta fórmula implica que al menos un 10% de la energía y un 10% de los participantes beneficiarios serán personas en situación de vulnerabilidad energética. Víctor Costa, de la consultora Femmes Solucions, que ha impulsado buena parte de los proyectos liderados por los ayuntamientos, calcula que el conjunto de las instalaciones del Pla sumará una potencia aproximada de 2,1 MW, de los cuales cerca de 250 kW se destinarán a familias vulnerables. También estima que este volumen de energía podría beneficiar a entre 100 y 200 viviendas de la comarca.

Entre los principales proyectos destacan los de la empresa de energía de la frutícola Nufri, que ha logrado ayudas para 14 proyectos, con una subvención global de cerca de un millón de euros. El ayuntamiento de Mollerussa también ha conseguido una subvención de 260.000 euros para 400 kW de potencia fotovoltaica y 200 kWh de baterías en cuatro equipamientos municipales situados en el pabellón ferial, el Teatre L’Amistat, la piscina cubierta y el poliderportivo municipal.

Además, el ayuntamiento de Linyola recibirá 135.000 euros para instalar 200 kW de potencia fotovoltaica y 100 kWh de baterías que se colocarán, según confirmó el ayuntamiento, en las cubiertas de la isla deportiva, los consultorios médicos y el Casal (Llar de Jubilats y biblioteca). Las ayudas podrán cubrir entre el 60 y el 65% del coste de la inversión y el ahorro anual puede acercarse a los 30.000 euros en la factura eléctrica municipal.

Fórmulas de distribución

Actualmente se analizan varias fórmulas para vehicular la energía destinada a familias vulnerables, bien a través de los servicios sociales o de entidades del tercer sector, o bien las comunidades energéticas locales.

Golmés calienta motores para celebrar una cincuentena de actos con motivo de la Festa Major de Sant Salvador, entre los días 5 y 10 de agosto. Entre las más destacables, la actuación del humorista Pep Plaza, que presenta El substitut en una actuación que tendrá lugar el mismo miércoles, primer día de las fiestas, a las diez de la noche en el pabellón Salvador Ezquerra. Dos horas antes, el meteorólogo Biel Cardona impartirá una conferencia en la sala de actos del ayuntamientos sobre el eclipse solar y su relación con el cambio climático. También se repartirán gafas para contemplarlo con seguridad.

Música y tradición

La música colmará buena parte de las actividades, tanto de día como de noche. Incluirá actuaciones de La Principal de la Bisbal (jueves 6, a las 11.30 y 18.30 horas); Amaika y dj Neon (miércoles 23.50 horas); dj Karreira y Verbena’m (jueves a medianoche); Welcome Band (viernes 18.30 y 20.30 h) o Boom Boom Fighters & Cookah P; Auxili; dj Artatack y la Xaranga Aigua en Gas (sábado a medianoche). El domingo destaca una batucada y un gran piromusical, a las 22.00 y las 23.00 horas, mientras que el lunes 10 será el Dia de la Infancia, con atracciones a precios populares en la plaza Catalunya.