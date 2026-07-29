Juzgado por entrar ‘coca’ de Lleida a Andorra en el 2024

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El Tribunal de Corts de Andorra empezó a juzgar ayer a un hombre que fue detenido en noviembre del 2024 en una investigación conjunta de los Mossos d'Esquadra y de la policía andorrana por introducir cocaína en el Principado desde Os de Civís y que era comprada en la ciudad de Lleida.

Fue arrestado el 7 de noviembre del 2024 con cerca de 44 gramos de cocaína escondidos en el ano. La Fiscalía todavía no ha concretado la pena que solicita. El acusado, que está en prisión preventiva desde entonces, aseguró que la droga era para autoconsumo y sólo hizo dos ventas.