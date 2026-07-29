Obra en Sort de “referencia mundial” para el kayak

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El alcalde de Sort, Baldo Farré, asegura que el municipio del Pallars Sobirà contará con una infraestructura de “referencia mundial” para el kayak freestyle una vez finalicen las obras de remodelación del l’Estadi d’Estil Lliure de Caiac. Un trabajo imprescindible para acoger el Campeonato del Mundo de Piragüismo de Aguas Bravas, que se celebrará en Sort del 14 al 19 de junio de 2027 y que continúa avanzando.

Farré dijo ser consciente de las molestias que ocasionan las obras en plena temporada de verano, ya que veta la navegación en un tramo de 200 metros de longitud del río. Aun así, defiende que esta actuación es clave para consolidar Sort y el Pallars Sobirà como un referente internacional del kayak freestyle, poner en valor el río Noguera Pallaresa y contribuir al desarrollo económico, deportivo y turístico del territorio.