Casi 500 niños y jóvenes en las XXII Estades de Alpicat

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El segundo turno de las Estades de Lleure d'Alpicat encara su recta final después de una semana de actividades lúdicas, deportivas y de convivencia. La propuesta, organizada por el ayuntamiento de Alpicat, comenzó el 20 y finaliza el 31 de este mes. Cuenta con la participación de 222 niños y jóvenes de entre 5 y 15 años. Los participantes y el equipo responsable recibieron el pasado lunes la visita del alcalde, Joan Gilart, para conocer de primera mano las actividades. Este turno da continuidad al que se llevó a cabo en la primera quincena de julio, que reunió a 266 participantes distribuidos en 17 grupos. Así, la 22ª edición de las colonias ha sido un éxito, ya que ha reunido a 488 participantes en dos turnos, según explicaron fuentes municipales.