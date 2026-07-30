Bellpuig impulsa urbanizar suelo industrial

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El pleno del ayuntamiento de Bellpuig ha aprobado inicialmente y por unanimidad el plan parcial urbanístico del sector PPU-13, un paso previo para desarrollar una nueva zona de suelo industrial que permitirá urbanitzar dos parcelas con una superficie total de unos 46.000 metros cuadrados.

Los terrenos, situados junto a la carretera N-II, al lado de Fundiciones Monfort, en el acceso al municipio desde Tàrrega —después de la rotonda y en el margen derecho de la vía—, son propiedad de los promotores del sector, que han impulsado esta tramitación con el objetivo de dotarlos de los servicios urbanísticos necesarios y convertirlos en suelo industrial preparado para acoger posibles empresas interesadas.

El alcalde de Bellpuig, Jordi Estiarte, mostró ayer su satisfacción por este avance, ya que considera que el municipio necesita suelo industrial disponible para favorecer la implantación de nuevas actividades económicas o ampliar las existentes.

Tras la aprobación inicial en el pleno municipal, el expediente deberá continuar su tramitación y pasar por Urbanismo antes de poder avanzar hacia la aprobación definitiva y el desarrollo del sector.

El pleno también dio luz verde a varias modificaciones de la ordenanza de civismo municipal. Entre ellas, se establece que los menores de 12 años no podrán acceder a instalaciones municipales sin la compañía de un adulto, una medida que el gobierno local justifica por algunas situaciones de riesgo que se han detectado. La modificación contempla además sanciones por infracciones muy graves relacionadas con actos de resistencia activa o pasiva a trabajadores municipales, como conserjes o personal de equipamientos públicos, tras ocurrir algunos incidentes.