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Mejoras en las instalaciones del campo de fútbol de Seròs

Las instalaciones mejoradas del campo de fútbol de Seròs.

Las instalaciones mejoradas del campo de fútbol de Seròs.

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El ayuntamiento de Seròs está llevando a cabo labores de mantenimiento en el campo de fútbol municipal que consisten en la reparación de grietas y de las tejas rotas o en malas condiciones. También se han pintado los muros, los vestuarios, la caseta y las porterías. Con estos trabajos se podrán recuperar las instalaciones del Club de Fútbol Seròs para que iniciar la temporada con unas instalaciones en condiciones, según indicaron fuentes municipales.

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