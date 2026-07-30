Mejoras en las instalaciones del campo de fútbol de Seròs

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Seròs está llevando a cabo labores de mantenimiento en el campo de fútbol municipal que consisten en la reparación de grietas y de las tejas rotas o en malas condiciones. También se han pintado los muros, los vestuarios, la caseta y las porterías. Con estos trabajos se podrán recuperar las instalaciones del Club de Fútbol Seròs para que iniciar la temporada con unas instalaciones en condiciones, según indicaron fuentes municipales.