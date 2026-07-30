Moeve promueve el desarrollo rural con el lanzamiento de la serie documental 'Caminos de Futuro'

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La compañía energética Moeve ha presentado su nueva serie audiovisual 'Caminos de Futuro', una iniciativa con la que busca recuperar y divulgar rutas rurales en España para dinamizar la actividad económica, turística y social de estos entornos.

Los tres primeros episodios de la producción, que se enmarcan en la estrategia de Licencia Social de la entidad, se encuentran ya disponibles en el canal oficial de YouTube de la firma.

Conducida por la periodista y presentadora Adela Úcar, la serie aborda la realidad cotidiana y las oportunidades de desarrollo en el Valle de Arán en Lleida, el municipio de Calamocha en Teruel y el Parque Natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche en Huelva.

La producción pone el foco en el testimonio de los propios residentes para dar a conocer el patrimonio cultural, económico y social de estos territorios.

La responsable de Licencia Social y Alianzas de Moeve, Isabel Martínez Contreras, ha destacado que la iniciativa trasciende la mera divulgación paisajística.

Según ha explicado, escuchar a las personas que habitan estos entornos resulta fundamental para "generar oportunidades y construir un futuro mejor en el ámbito rural", permitiendo visibilizar a quienes construyen el tejido social de estas comarcas día a día.

En el caso de Lleida, la serie muestra el Camino a Montgarri, un trayecto circular de 12 kilómetros rehabilitado para la práctica de senderismo y cicloturismo entre el Pla de Beret y el refugio de Montgarri, asentado sobre un santuario de origen románico del siglo XII.

Por su parte, el episodio dedicado a Teruel recorre el Camino del Jiloca, un itinerario de 10 kilómetros en el término municipal de Calamocha y la localidad de Poyo del Cid, con vestigios de asentamientos desde la época romana e integrado en la ruta histórica del Cid Campeador.

La tercera ruta transcurre por la provincia de Huelva a través del Camino de las Tres Cumbres, un trazado de 12 kilómetros que conecta San Bartolomé, Cumbres de Enmedio y Cumbres Mayores en la Sierra de Aracena.

Este recorrido destaca por sus tradicionales cerramientos delimitados mediante la técnica de piedra seca, una práctica constructiva reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO.

Con el objetivo de respaldar el turismo rural y reactivar el comercio y la hostelería local, la compañía ha puesto en marcha un espacio web corporativo específico dentro de su plataforma global.

En este portal se recopilan los detalles de los itinerarios, sus valores patrimoniales y las recomendaciones de visita para los usuarios.