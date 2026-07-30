Vielha sumará más de 60 viviendas sociales de la Generalitat

El pleno de Vielha e Mijaran dio ayer la aprobación inicial a cambios en la planificación urbanística municipal para hacer posible la construcción de 216 nuevas viviendas: 108 de renta libre y 108 más de protección oficial. Están previstos en un sector nunca desarrollado al pie de la carretera C-28 en Betren, donde hasta ahora se permitía la construcción de 75 casas unifamiliares. En lugar de eso, el nuevo plan propone la construcción de varios bloques de pisos. La propuesta, aprobada por unanimidad, responde a la voluntad de los propietarios del suelo de edificarlo.

La Generalitat tendrá que asignar a partir del próximo mes de agosto un promotor para construir más de sesenta viviendas sociales más en Vielha, también en torno a Betren. En este caso, se trata de los terrenos municipales que el ayuntamiento cedió con esta finalidad a la Agencia de la Vivienda de Catalunya a través de un convenio firmado el mes de abril pasado. Este acuerdo plantea la cesión de uno superficie de 5.260 metros cuadrados durante un periodo de 75 años al ente de la Generalitat. Este, a su vez, tendrá que adjudicar las obras.

El ayuntamiento espera así facilitar el acceso a viviendas de la juventud, dando prioridad a personas empadronadas en el municipio. Esta promoción y la que abordó ayer el pleno son las primeras que incluyen viviendas de protección oficial en este siglo en el municipio de Vielha e Mijaran. Les que están actualmente en curso están en su totalidad de renta libre.