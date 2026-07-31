Band Tokades reivindica la percusión en el Aquelarre

Publicado por ALBERT JOVER SOLÉ Creado: Actualizado:

Tras más de veinte años desde su primera actuación en los Viernes del Aquelarre, Band Tokades ofrecerá su decimoctava función este agosto en el marco de la fiesta. Presentará Arkhé, un espectáculo inspirado en el pensamiento del filósofo griego Empédocles, que defendía que el origen de las cosas surge de la combinación de los cuatro elementos: tierra, aire, agua y fuego.

Después de tres meses de preparación, Pau Terribas, al frente de la cordirección del grupo de percusión no mixto, explica que la propuesta recupera el protagonismo de la percusión, combinándola con la danza. “Se parece más al espectáculo de hace dos años, Bandruaid, que al del año pasado, donde predominó la producción musical”, señala. La principal novedad será la participación del bailarín de Cervera Èric López, que se incorporará al montaje tras años colaborando con la batucada feminista. “Sale como un artista más del espectáculo. Llevaba tiempo con ganas de participar y esta fórmula beneficia a ambas partes”, afirma Terribas.

La puesta en escena será en la plaza Major. La mayor parte de las percusionistas actuarán desde el escenario principal para potenciar la calidad del sonido, mientras que un carro móvil permitirá acercar parte del espectáculo al público y dotar de mayor dinamismo la propuesta.

Band Tokades destaca que poder abrir cada año el Aquelarre supone un reconocimiento al trabajo que realiza la entidad y valora la libertad creativa de la que dispone para diseñar un espectáculo propio. La formación, integrada por 18 percusionistas, afrontó hace tres años un relevo generacional que permitió garantizar su continuidad. No obstante, Terribas reconoce que mantener vivo el proyecto sigue siendo uno de los principales retos. “Nos preocupa que a las nuevas generaciones les cueste asumir el compromiso que requiere un grupo que funciona de forma totalmente altruista y por amor al arte”, explica. Aun así, se muestra convencida de que la batucada seguirá adelante.