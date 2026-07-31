Los Bomberos trabajan en varios fuegos de rayo en el Pirineo de Lleida

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Los Bomberos de la Generalitat trabajan simultáneamente en cinco incendios forestales provocados por rayos en el Pirineo de Lleida y comarcas vecinas. Les tormentas de esta jornada han desencadenado fuegos en Navès, en el Berguedà, el Alta Ribagorça y el Pallars Jussà, con una importante movilización de medios aéreos y terrestres para contener las llamas en zonas de difícil acceso.

El incendio más importante se ha registrado en Navès, en el Valle de Ora (Solsonès), donde el flanco derecho quema con intensidad y requiere la intervención de 9 dotaciones terrestres, incluyendo Grupos de Refuerzo de Actuaciones Forestales (GRAF) y Equipos de Prevención Activa Forestal (EPAF). Además, se han desplegado 6 medios aéreos MAER: 2 helicópteros bombarderos, 2 helicópteros de coordinación y mando y 2 aviones. Este fuego ha provocado el corte de la C-26 a Montmajor y de la BV-4241 en Castellar del Riu.

En Borredà, entre esta localidad, Vilada y la Quar, en el Berguedà, los bomberos trabajan con 4 dotaciones terrestres y 1 helicóptero. La dificultad del terreno ha obligado en helitransportar personal GRAF y acceder por el suelo a través de un sendero, utilizando herramientas manuales para combatir las llamas.

Al foc de llamp de Navès, a la Vall d'Ora, el flanc dret crema amb intensitat i treballem amb 9 dotacions terrestres, amb #GRAF i #EPAF, i 6 mitjans aeris #MAER (2🚁 bombarders, 2🚁 de coordinació i comandament i 2✈️)#bomberscat https://t.co/MunvpJppxM pic.twitter.com/ronecrMtIa — Bombers (@bomberscat) July 31, 2026

Incendios al Alta Ribagorça y el Pallars Jussà

En el municipio de Senet, al Alta Ribagorça, 2 dotaciones terrestres y 1 helicóptero trabajan para extinguir otro fuego de rayo. Paralelamente, en Abella de la Conca, en el Pallars Jussà, se han movilizado 2 dotaciones de bomberos, mientras que en Llimiana, también en el Pallars Jussà, 1 dotación terrestre combate las llamas provocadas por la tormenta.

El dispositivo de emergencia incluye un total de 8 dotaciones terrestres en Navès, 3 dotaciones y personal GRAF helitransportat en Borredà, 2 dotaciones y 1 helicóptero en Senet, 2 dotaciones en Abella de la Conca y 1 dotación en Llimiana. La coordinación entre medios aéreos y terrestres resulta fundamental para contener los incendios en zonas de montaña de acceso complicado.